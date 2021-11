Familiengeschichte wiederentdeckt

Marika Steeg aus Jerusalem hat im Warburger Museum im Stern unerwartet einen Teil ihrer Familiengeschichte entdeckt. Sie ist in Frankfurt geboren, aber ihr Großvater Max Steeg sowie ihr Vater Heinz Steeg stammen aus Daseburg.

Die wechselhafte Geschichte der Steegs und ihres Vorfahren Samuel Gerson Steg ist zurzeit, wie am Samstag ausführlich berichtet, im Warburger Museum in der Ausstellung „L’Chaim – Auf das Leben! – Für das Leben!“ nachzulesen.

Als Max Steeg und seine Familie aus Daseburg nach Frankfurt und später nach Brasilien auswanderten, war sie immer dabei: die Schabbat Lampe der Familie. Diese Lampe wurde freitagsabend an die Decke gehängt, mit Öl angezündet und brannte den ganzen Schabbat über. Die Steegs wanderten schließlich aus von Frankfurt nach Brasilien – und dort wuchs auch Marika Steeg auf.

1984 zog sie nach Jerusalem, um vor Ort an der Hebräischen Universität zu studieren. Fünf Sprachen spricht sie und ist seit vielen Jahren für die israelische Regierung als Reiseleiterin tätig. Die Kontakte, die daraus entstanden sind, hatten sie auch jetzt wieder zum Besuch nach Deutschland geführt. Bei einem Stopp in Brakel erfuhr Marika Steeg von der Ausstellung in Warburg und beschloss, sie sich mit Pfarrer Kurte anzuschauen. Und welch ein Gänsehautmoment, als sie das Schicksal ihrer Familie beschrieben vorfand.

Museum zeigt Schabbat Lampe der Familie

Nun wurde überraschenderweise auch noch die Lampe der Familie Steeg in einer Vitrine in der Ausstellung präsentiert. „Ich erinnere mich, dass die Lampe bei meinem Vater im Zimmer hing“, berichtet Marika Steeg überwältigt.

Mechthild Cramme, Vorsitzende des Museumsvereins, ist ebenfalls tief beeindruckt, dass sich eine weitere familiäre Begegnung durch die Ausstellung ergeben hat. Nach einem Gespräch zwischen den beiden Frauen war sich Mechthild Cramme sicher: „Es gibt keine Zufälle,“ und „es ist das Leben, das solche Geschichten schreibt. Damit können wir in unserer Ausstellung zu Recht sagen: „L’Chaim – Auf das Leben!“. Marika Steeg und Mechthild Cramme bleiben in Kontakt und wollen sich weiter austauschen.