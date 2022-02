Familienwagen steht vor dem Stadthaus Höxter in Flammen

„Wir sind gerade auf der Bundesstraße 64 aus Paderborn gekommen, wo wir uns ein Auto für den Sohn angeschaut haben. An der Hauptkreuzung in Höxter hielten wir an der Ampel ganz normal an, als plötzlich der Wagen ausging“, sagte der Fahrer und Familienvater (59) am Freitagnachmittag dem WESTFALEN-BLATT. Dann ging alles ganz schnell. „Aus dem Motorraum kam Qualm und den Wagen haben wir noch auf den Busparkplatz vor dem Stadthaus schieben können.“ Der erwachsene Sohn habe noch versucht, mit einem Feuerlöscher, den ihm ein Bürger spontan in die Hand drückte, das Feuer im Motorraum zu löschen – aber da war es schon zu spät. Vater, Mutter, Sohn und Tochter konnten nur noch zusehen, wie alles in Flammen aufging. Die Feuerwehr Höxter rückte an und brachte den Autobrand schnell unter Kontrolle. Das zerstörte Fahrzeug (Ford Mondeo, Bj. 2010) musste schließlich abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte die Westerbachstraße zeitweise ab, es gab einen Rückstau.