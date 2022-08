Fans tragen die Läufer ins Ziel am Schloss

Schloß Holte-Stukenbrock

„The Winner takes it all“ – der Sieger bekommt alles. Bei zweiten Grafschaftslauf am Sonntag spielte das Städtische Blasorchester unter der Leitung von Bob Smith diesen Abba-Song – an dieser Fanmeile lief Tom Harder, der spätere Sieger, schon als Erster durch die Fanmeile am Schützenplatz Liemke. Der Applaus und die anfeuernden Rufe reichten, um ihn nach knapp 29 Kilometer durch die drei Orte der ehemaligen Grafschaft Rietberg am Schloss nach 1:46:13 Stunden ins Ziel zu bringen.

Von Monika Schönfeld