Fantastische Bildwelten erobern die Burg

Der polnisch-deutsche Künstler Marek Radke hat sein Atelier in Bad Driburg, aber für seine geometrisch strengen Rauminstallationen aus sorgfältig komponierten Formaten ist Radke weit darüber hinaus geschätzt. Seine Räume leben nicht nur von klaren Formentscheidungen, sondern linearer Strenge tritt die Magie warmer Erdfarben und der Glanz von Gold und Silber gegenüber. Die Besucher können gespannt darauf sein, wie Radke auf die Geometrie des Historischen Rathauses in Dringenberg reagieren wird, wo seine Bilder vom Wochenende an ausgestellt werden.

Ausstellungseröffnungen in Dringenberg am Sonntag

Farbenprächtiges, Skurriles, Humorvolles und Sprachwitziges erwartet den Besucher in der ersten Ausstellung des Kunst-und Kulturvereins ArtD in diesem Jahr in der Burg Dringenberg. Der Paderborner Künstler Gennadi Isaak hat dort mit seinen Arbeiten, die Malerei und Objekte umfassen, ein Augen-Buffet angerichtet, dessen Titel „All you can see“ Delikates und Saftiges, zarte Strukturen und starke Formen zum unbegrenzten Sich-Einverleiben verspricht. „Fantastisches, Kleinteiliges und Großformatiges, an dem man sich kaum satt sehen kann“, heißt es in einer Pressemitteilung zur Ankündigung der Ausstellung.

Gennadi Isaak, der in Paderborn lebt, ist Künstler und Handwerker. Ein Handwerker, der alltägliche Gegenstände auf überraschende Weise in neue Zusammenhänge setzt und dem Betrachter keine festen Deutungsangebote, aber ein „Buffet“ an fantastischen Bildwelten liefert.

Die Eröffnung der Ausstellung von Gennadi Isaak ist am Sonntag, 3. April, in der Burg um 11.30 Uhr. Um 12.30 wird die Ausstellung von Marek Radke im Historischen Rathaus eröffnet. Das Historische Rathaus ist vom 3. April bis zum 15. Mai samstags von 14 bis 17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Die Burg Dringenberg außerdem mittwochs von 14 bis 17.30 Uhr.