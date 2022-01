Farbige Hingucker in Friedhofskapelle

Künstlerduo Michael Lönne und Jörn Neumann gestaltet großformatige Fenster in Haaren neu

Sichtschutz einerseits, ein farbiger Hingucker, der Freundlichkeit signalisiert, andererseits: So präsentieren sich die neuen Fenster der Friedhofskapelle Haaren.Begutachten die neuen Fenster der Friedhofskapelle in Haaren (von links): Stefan Lücking, Stephan Lübbers (Die Glasmaler GmbH), Künstlerduo Michael Lönne und Jörn Neumann, Projektleiter Peter Scharfen, Bürgermeister Christian Carl, Andreas Nolte (Nolte Fensterbau) und Ortsvorsteher Norbert Münster.

Nach einer Idee der Künstler Michael Lönne und Jörn Neumann gestaltete die Glasmaler GmbH in ihren Werkstatträumen in Borchen die farbigen Fensterfronten, die die Firma Nolte Fensterbau aus Fürstenberg schließlich vor Ort einsetzte. Dabei wurden die Farben der oberen Glaselemente der Kapelle aufgenommen und in ein modernes Design umgewandelt.

„Wir wollten dem Raum einerseits einen gewissen Sichtschutz geben und ihn andererseits auch visuell öffnen“, erklärten Michael Lönne und Jörn Neumann. Ziel der Gestaltung war es außerdem, Farbigkeit und Freundlichkeit nach innen und außen zu kreieren, erläuterten die beiden Künstler. Die Renovierung der Haarener Friedhofskapelle ist noch nicht abgeschlossen. Auch der Innenraum soll noch umgestaltet werden.