Farbschmierer richten hohen Schaden an

Mehrere tausend Euro Schaden haben Farbschmierer in der Nacht zu Samstag in Benhausen und in der Innenstadt angerichtet. Die Polizei bittet um Hinweise auf den oder die Täter.

Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, sind laut Polizei am Stadtweg in Benhausen mehrere Autos, Mauern und Fassaden mit gelbem Sprühlack beschmiert worden. Im gleichen Zeitraum wurde auf eine weiße Hauswand an der Schulstraße in Paderborn ein Schriftzug in lila/bordeauxrot aufgesprüht. Die Größe der Schmiererei beträgt etwa vier mal einen Meter. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.