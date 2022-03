Fast 100 Flüchtlinge in Schlangen

Claudia Weichert, Fachbereichsleiterin Ordnung und Soziales, berichtete, dass mittlerweile fast 100 Schutzsuchende aus der Ukraine in Schlangen angekommen seien. Diese seien fast alle in Familien in der Gemeinde aufgenommen worden und befinden sich somit in Privatunterkünften.

Weitere schutzsuchende Menschen werden erwartet. Bürgermeister Püster bittet daher die Vereine und alle Bürger weiterhin Unterkunftsmöglichkeiten anzubieten. Auch Spenden seien willkommen. Lagerkapazitäten gebe es nicht, deshalb werden alle Angebote in einer Liste gesammelt und dann konkret abgenommen, wenn sie gebraucht werden. Bürger können sich per E-Mail an ukraine@gemeinde-schlangen.de melden.

Haushaltsmittel eingestellt

Für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge seien bereits Haushaltsmittel zur Beschaffung weiterer Unterkünfte in den aktuellen Haushalt 2022 eingestellt worden. Zusätzlich seien gemeindeeigene Liegenschaften begangen und Voraussetzungen für eine Unterbringung einzelner und mehrerer Flüchtlinge geprüft worden. Dazu gehöre neben Räumlichkeiten zum Schlafen auch die Sicherstellung der Verpflegung und ausreichende sanitäre Anlagen. Ein entsprechender Notfallplan werde mit der Unterstützung der Wehrführung der freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Schlangen erstellt.

Auch Vertreter der „Osthilfe Humanitäre Initiative“ waren zu Gast. Die Hilfe von des Vorsitzenden Fritz Klöpping, der seit Jahren Hilfstransporte aus Schlangen unter anderem nach Rumänien fährt, wird von Edmund Szekely fortgesetzt und ausgeweitet. Er hat sich dem Netzwerk „Ziviler Krisenstab“ angeschlossen und fährt nun Hilfsgüter nach Ungarn, wo sie von einem Sammellager aus in die Ukraine transportiert werden.

Die Sammelstation für Sachspenden befindet sich in Bad Lippspringe. Edmund Szekely erstellt wöchentlich eine neue Liste von Hilfsgütern die benötigt werden. Die Gemeinde Schlangen werde auch diese Hilfstransporte unterstützen und die jeweiligen Bedarfe auf ihrer Internetseite veröffentlichen. Es werden Waschmaschinen, Trockner und auch Mikrowellen für Sammelunterkünfte in der Ukraine benötigt – aber auch andere Sachspenden wie Schlafsäcke, Iso-Matten, Zelte, Hygieneartikel, Einwegbesteck und haltbare Lebensmittel.