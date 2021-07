Lichtenau-Dalheim

Fast 10.000 Besucher haben in den vergangenen drei Tagen das Gartenfest am Kloster Dalheim besucht. „Es war sehr anstrengend, aber wir sind total zufrieden und auch überrascht, dass die Veranstaltung so gut angenommen wurde, obwohl die Wetterprognosen zunächst nicht so gut waren“, sagte am Sonntag Charmaine Haid von der Eventagentur Evergreen.

Von Marion Neesen