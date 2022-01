Fast 12.000 Euro in den Sammeldosen

Werther

„Wollt ihr was Süßes oder was Gesundes?“, so lautet die Frage an der Haustür, nachdem Aylin, Lana und Mats in den Rollen von Kaspar, Melchior und Balthasar den traditionellen Segen für das neue Jahr überbracht haben. Die drei Sternsinger entscheiden sich für Süßigkeiten, nehmen noch eine Geldspende entgegen und machen sich auf, um an der nächsten Tür zu klingeln.

Von Johannes Gerhards