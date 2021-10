Fast 20.000 Fluggäste in den Herbstferien

In den Herbstferien starteten und landeten auf dem Flughafen Paderborn/Lippstadt nach dessen Angaben fast 20.000 Fluggäste. „Dabei nahm der touristische Bereich mit 17.200 Passagieren, die sich auf 58 Abflüge verteilt haben, den größten Teil ein“, teilte Flughafen-Sprecher Matthias Hack am Montag mit.

Flughafen Paderborn/Lippstadt: touristischer Bereich am größten

Der Flughafen in Büren-Ahden.

Auch der Linienverkehr habe sich positiv entwickelt: In den Ferien seien in diesem Bereich 2640 Fluggäste bei 30 Abflügen gezählt worden.

„Wir haben in den vergangenen Monaten viele Schritte nach vorn gemacht. Die erfreulichen Fluggast-Zahlen in den Herbstferien geben uns weiteren Rückenwind. Auch wenn wir die Bedeutung unseres Flughafens nicht nur an Passagierzahlen festmachen, sind wir damit unserem Ziel näher gekommen, im Jahr 2021 mehr als 100.000 Fluggäste zu erreichen“, sagte Geschäftsführer Roland Hüser.