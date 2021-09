Fast 300 Helfer zählen Stimmen aus

Löhne

Alle Wahlvorstände in den 33 Löhner Bezirken zur Bundestagswahl am 26. September sind mit neun Personen besetzt. Fast 300 Helfer also zählen am Wahlabend ab 18 Uhr die Stimmen der Löhnerinnen und Löhner aus, damit möglichst schnell ein Gesamtergebnis vorliegen kann.

Von Dominik Rose