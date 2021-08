Fast 75 Jahre in der Feuerwehr engagiert

Bad Wünnenberg

Im Alter von 94 Jahren ist der Bad Wünnenberger Ehrenwehrführer Anton Bürger gestorben. Bürger war der erste Stadtbrandmeister der Bad Wünnenberg Gesamtwehr. Schon in jungen Jahren hatte sich Anton Bürger für eine Ausbildung und Mitgliedschaft bei der Feuerwehr entschieden. Von 1965 bis 1975 übernahm er das Amt des Löschzugführers in seinem Heimatort. Zwei Feuerwehrgerätehäuser wurden in seiner Amtszeit gebaut und mehrere Fahrzeuge angeschafft.

Von Brigitta Wieskotten