Fast 800 Päckchen für Kinder

Dieser Einsatz dürfte für jede Menge glücklich leuchtender Kinderaugen sorgen: Fast 800 Päckchen haben Bürger aus dem ganzen Altkreis im Rahmen der diesjährigen Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ zusammengestellt und liebevoll mit kleinen Geschenken gefüllt. Nun gehen die Pakete auf die Reise zu ihren kleinen Empfängern in ärmeren Ländern, vor allem in Südosteuropa.

„Weihnachten im Schuhkarton“: Initiatoren in Werther sind glücklich und danken allen Helfern

Die Helfer aus dem Altkreis Halle, von links: Katja Kreft mit Alicia und Tamina aus Häger/Werther, Malte Welllhöner aus Steinhagen/Brockhagen (zuständig für Steinhagen), unteres Bild links Carola Kipp-Quest und Barbara Schwoch, zuständig für Borgholzhausen und Werther, sowie Christina Maron, Doro Podrouschek und Liliane Heymann, die sich in Halle um einen reibungslosen Ablauf gekümmert haben.

Ein engagiertes Team an ehrenamtlichen Helfern war auch diesmal erneut in vollem Einsatz, auch in Werther-Häger, wo bei Katja Kreft und ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern viele Fäden zusammenliefen.