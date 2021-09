„Fast alle Bienen sind bei uns“

Reif, lecker und frisch geerntet stapeln sich an diesem Vormittag die Apfelkisten auf dem Hof Kossack in Volmerdingsen. Es ist Erntezeit für Familie Kossack. Äpfel, Birnen, Kürbisse, Blumenkohl, Kartoffeln, Kohlrabi und viele weitere Obst- und Gemüsesorten aus eigenem Anbau können derzeit im Hofladen erworben werden.

Obstbaum-Gärtner Simon Kossack aus Volmerdingsen freut sich über die Früchte seiner Arbeit. Es ist Hochsaison für regionales Obst, insbesondere frische Äpfel, Birnen und Kürbisse sind zurzeit reif. In diesem Jahr bot der Hofladen Kossack zum ersten Mal Kirschen an. Die Kirschbäume sollen zukünftig mit einem Dach und Netzen geschützt werden. Bis zum Rand gefüllte Apfelkisten warten auf hungrige Obstliebhaber. Antje Kossack kann im Hofladen Kossack zurzeit aus eigenem Anbau verschiedene Apfelsorten anbieten.

Seit 40 Jahren betreiben Antje und Bernhard Kossack den Hof und den zugehörigen Direktverkauf. Die zweite Generation steht jetzt in den Startlöchern. Der 26-jährige Gärtner der Fachrichtung Obstbau, Simon Kossack, ist vor etwa drei Jahren in den elterlichen Betrieb eingestiegen, um sich um den Obstanbau zu kümmern. Gleichzeitig besucht er berufsbegleitend die Schule in Stade im Alten Land. Sein Ziel ist es, im Sommer 2022 den Meistertitel in seinem Fachbereich zu erlangen. „Ich möchte den Betrieb meiner Eltern weiterführen, dafür benötige ich den Meistertitel. Außerdem kann ich bei Bedarf Mitarbeiter ausbilden und den Betrieb besser leiten“, sagt Simon Kossack.