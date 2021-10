Fast alle Briten-Häuser sind verkauft

Viele Familien finden im Vogel-Viertel in Herford ein Zuhause – 73 Immobilien haben neue Eigentümer

Herford

Was für viele eine stark sanierungsbedürftige Doppelhaushälfte sein mag, ist für Bape Morrow und seine Familie „ein echter Palast“. Es kommt eben wie so oft im Leben auf die Perspektive an. Der Busfahrer konnte eines der letzten Briten-Häuser im Herforder Vogel-Viertel ergattern.

Von Moritz Winde