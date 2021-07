Fast alle wollen Johnson & Johnson

Andrea Böse ist die erste, die sich am Mittwoch im Impf-Truck vor dem Bünder Rathausplatz eine Spritze mit dem Vakzin von Johnson&Johnson abholt. „Bei dem Wirkstoff muss ich mich nur einmal impfen lassen“, sagt die 56-Jährige. Und damit liegt sie voll im Trend.

Schon um 10 Uhr hat sich am Mittwochmorgen eine längere Schlange vor dem Impf-Mobil gebildet.

Denn die meisten, die sich am frühen Morgen für eine spontane Corona-Impfe in die City aufmachen, entscheiden sich für einen Pieks mit dem Vektor-Impfstoff des US-Herstellers. „Dabei haben wir auch den MRNA-Wirkstoff von Moderna im Angebot“, erklärt Tim Hölscher, Co-Koordinator der mobilen Impfaktion, die vom Impfzentrum des Kreises Herford initiiert wurde. Allerdings: Das Moderna-Vakzin muss zweimal verabreicht werden. Und auf eine weiter Impfe einige Wochen später haben die meisten Männer und Frauen, die sich am Mittwoch zum Bünder Rathausplatz aufmachen, wohl keine Lust.