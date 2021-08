Fast ein ganz normaler Schulalltag

„Ich hoffe, dass wir nicht noch einmal so viele Elternbriefe versenden müssen, wie im letzten Schuljahr“, meint OPG-Leiter Oliver Leimbrock, der heute, am ersten Schultag nach den Sommerferien, allerdings noch einen Brief an die Eltern verfassen wird. Der beinhaltet all das, was der Schulalltag angesichts der aktuellen Situation so hergibt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar