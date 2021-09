Fast eine Milliarde Euro in OWL

Bielefeld

Die Auszahlung von Kurzarbeitergeld in der Corona-Pandemie steuert in Ostwestfalen-Lippe auf die Marke von einer Milliarde Euro zu. In den 18 Monaten seit Ausbruch der Krise hierzulande bis Ende August hat die Agentur für Arbeit in der Region 906,9 Millionen Euro an konjunkturellem Kurzarbeitergeld ausgezahlt. Weitere Anträge auf Erstattungen von Unternehmen sind noch offen. Erfreulich ist indes, dass Kurzarbeit auf dem Rückzug ist.

Von Oliver Horst