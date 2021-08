Fast schon ostwestfälisch

Bielefeld

Symbolträchtiger hätte die Bielefelder SPD den Ort für die Präsentation ihres Kanzlerkandidaten nicht auswählen können. Hoch oben, an der Sparrenburg („Ein wunderbarer Ort“), machte Olaf Scholz (63) am Freitagabend deutlich, wohin ihn der Weg bei der Bundestagswahl am 26. September führen soll: an die Spitze der deutschen Politik.

Von Michael Delker