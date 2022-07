„Fast wie ein kleines Unternehmen“

WESTFALEN-BLATT-Serie: Förderverein des Bielefelder Freibads in Dornberg sorgt für „Extras“ im Becken und auf der Wiese

Bielefeld-Dornberg

Dornberg ist der einzige von zehn Bielefelder Stadtbezirken mit gleich zwei Freibädern. Beide – Schröttinghausen und Dornberg – betrieben mit maßgeblicher Unterstützung starker Fördervereine. Heidi Arbeiter, die in Dornberg zum „Kassenteam“ gehört, beschreibt „ihr“ Freibad am Forellenweg so: „Familienfreundlich, familiär, man kennt sich hier.“

Von Burgit Hörttrich