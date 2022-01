Gastgewerbe in OWL befürchtet durch 2G-plus weitere Einbußen – offene Fragen bei Hilfen

Bielefeld

Wenn von diesem Donnerstag an 2G-plus im Gastgewerbe in NRW gilt, fürchtet die Branche eine weitere Verschärfung ihrer Corona-Krise. Denn dann dürfen nur noch zweifach Immunisierte mit aktuellem Negativtest sowie Geboosterte, die keinen Test benötigen, bewirtet werden. „Das ist fast wie ein Lockdown“, sagt Andreas Büscher, Betreiber eines Hotel-Restaurants in Bielefeld und Präsident des Branchenverbands Dehoga Ostwestfalen.

Von Oliver Horst