Fast wie in alten Zeiten

Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein. Die Gäste des Mahl- und Backtages an der Windmühle Exter haben es genossen, wieder in Gemeinschaft draußen zu sein. Es gab selbst gebackenes Brot, Butterkuchen und Bratwürstchen.

Mahl- und Backtag an der historischen Windmühle in Exter mit mehr als 300 Gästen

„Ah, wie schön. Das ist Seelenbalsam: In der Sonne sitzen, Leute sehen, die Atmosphäre genießen“, sagte Jochen Döring aus dem Kalletal, der an der Windmühle Exter ins Gespräch mit Gästen kam. „Genau. In den vergangenen Monaten saß man nur zu Hause und hat die Wände gesehen. Endlich kommt man raus“, sagte Heike Helmert aus Exter.