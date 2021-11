Faszination Senne für jeden Monat

Fotokalender der Biologischen Station in Ostenland für das Jahr 2022 ab sofort erhältlich

Delbrück-Ostenland

Für Peter Rüther, Leiter der Biologischen Station des Kreises Paderborn in Ostenland, ist die Senne „der wichtigste und wertvollste Natur­raum“ in NRW. Davon zeugen auch zwölf herausragende Aufnahmen von Landschaftsfotografen, die Tiere und Pflanzen in der Senne zeigen, und als Fotokalender für das Jahr 2022 ab sofort erhältlich ist.

Von Per Lütje