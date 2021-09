Faustschlag an den Mülltonnen

Ein Faustschlag ins Gesicht, der so heftig ausfällt, dass das Opfer einen Augenhöhlenbruch erleidet: Diese Attacke am Gartenzaun hat am Dienstag das Lübbecker Amtsgericht beschäftigt. Die Anklage wegen Körperverletzung ist ein weiteres Kapitel des über Jahre geführten Nachbarschaftsstreits zwischen zwei Familien mit immer neuen juristischen Verfahren. Dieses Mal nahm alles seinen Ausgangspunkt bei Mülltonnendeckeln.

.Der 56-jährige Familienvater, der auch als Nebenkläger auftrat, berichtete in der Verhandlung, dass die Deckel der am Zaun stehenden Mülleimer des Nachbarn neuerdings so aufgeschlagen wurden, dass sie auf sein Grundstück ragten und teilweise auch Müll in ihren Garten fiel. Um dies zu unterbinden, befestigte der technische Angestellte am 5. Juni eine Latte auf dem Zaun. Tags drauf hätten sie gesehen, wie die Nachbarn alle Tonnen auf Paletten stellten, so dass die Deckel wieder aufgeschlagen werden konnten. Der 56-Jährige und seine Frau hätten dann am Abend den 26-jährigen Nachbarssohn beobachtetet, wie er einen Deckel aufklappte. Seine Frau habe den Deckel wieder zugemacht, dabei sei die Papiertonne umgefallen. „Nur wenige Minuten später ging dann ein Müllhagel auf unser Grundstück nieder“, berichtet der 56-Jährige. Daraufhin sei seine Frau ins Haus gegangen, um die Polizei zu rufen. Er sei ihm Garten geblieben, um Fotos zu machen, dabei immer den knapp einen Meter entfernt stehenden Nachbarn im Blick. Nur einen Moment habe er sich weggedreht, und genau da habe er einen Schlag ins Gesicht bekommen. Die Folge: die Augenhöhle gebrochen, Schwellungen im Gesicht, Taubheitsgefühl im Kiefer und wochenlang Schmerzen. Entsprechend forderte Rechtsanwalt Dr. Tobias Diedrich Schmerzensgeld vom Angeklagten. Auch für die Staatsanwältin gab es keinen Grund, an der Schuld des 26-Jährigen zu zweifeln.

Brüder verweigern die Aussage

Dieser ließ über seinen Anwalt Jerrit Schöll erklären, dass er nicht zugeschlagen habe. Es sei aber nicht auszuschließen, dass aus den Reihen weiterer Familienmitglieder ein Gegenstand geworfen worden sei. Der 47-jährige Vater sowie zwei Brüder saßen im Gerichtssaal. Sie machten sofort von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Für das Gericht bedeutsam war die Aussage des Sohnes des Opfers. Der 21-Jährige war unbeteiligt im Haus, als seine Mutter hereinkam, um die Polizei zu rufen, und ihm zurief: „Geh schnell ans Fenster, Papa ist allein im Garten.“ Da habe er gesehen, wie der Angeklagte bei seinem Vater stand und dieser zu Boden ging. Er fertigte eine Zeichnung der Gegebenheiten an. Und es wurde das Video einer Überwachungskamera angesehen.

„ »Das war kein Schlag im Affekt.« “ Richter Hans-Ulrich Stolte

Die Verteidigung meinte, auch eine andere Person könnte die Tat verübt haben. Doch das Gericht schloss sich der Forderung der Staatsanwaltschaft an und verurteilte den 26-Jährigen wegen vorsätzlicher Körperverletzung – „das war kein Schlag im Affekt“ – zu einer Geldstrafe von 4000 Euro sowie 2000 Euro Schmerzensgeld. „Nur Sie kommen als Täter in Betracht“, sagte Richter Hans-Ulrich Stolte und sprach von „vollkommen unverständlichen Aktionen, nur um den Nachbarn zu schikanieren“.

Bereits vormittags war ein Mieter des Angeklagten wegen Bedrohung zu einer Geldstrafe von 1000 Euro verurteilt worden: Er hatte zur Nachbarsfrau in gebrochenem Deutsch gesagt, er werde wohl zehn Jahre ins Gefängnis gehen: „Aber Deine Kinder Leiche“.