Faustschlag-Prozess: Angebliche Opfer verpassen Prozessauftakt

Rödinghausen

Hat ein Rödinghauser (61) seine Nachbarin und deren Ehemann tätlich angegriffen, weil das Paar in der eigenen Wohnung zu laut war? Zum Prozessauftakt in dem Fall vor dem Bünder Amtsgericht bleiben am ersten Verhandlungstag zahlreiche Fragen offen – zumal die vermeintlichen Opfer gar nicht erst zum Prozess erscheinen.

Von Daniel Salmon