FDP: Waldhof-Sperrung sofort aufheben

Die Bielefelder FDP beantragt in der Ratssitzung am kommenden Donnerstag eine sofortige Aufhebung der Sperrung der Straße Waldhof. „Staus und Umgehungsverkehr belasten Luft und Aufenthaltsqualität in und um die Altstadt herum", erklärt der Fraktionsvorsitzende Jasmin Wahl-Schwentker. „Diese Straße eignet sich nicht als Flaniermeile. Die Sperrung hat keinerlei Mehrwert, verschlechtert die Erreichbarkeit der Altstadt für alle aber massiv."

Für einen Erfolg des Verkehrsversuches „altstadt.raum" sei es notwendig, dass er eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung finde. Eine Online-Plattform für positive und negative Kritik, die auch öffentlich einzusehen ist, solle ermöglicht werden. „Zur Bewertung des Erfolges dieses Versuches ist außerdem dringend ein vorab definierter Kriterienkatalog notwendig, anhand dessen der Versuch transparent bewertet werden kann", betont Wahl-Schwentker.

Nur so könne der mittlerweile entstandene Eindruck entkräftet werden, dass der Versuch nicht objektiv ausgewertet werde. Die FDP würde zudem beantragen, Geschäftsleute in der Altstadt sowie alle Bewohner und Anlieger spätestens Ende Oktober nach den Auswirkungen des Versuches zu befragen. „Wenn - wie im Falle des Waldhofs - so schnell so deutlich wird, dass ein Teil des Versuches vor allem negative Auswirkungen auf die Altstadt und den Verkehr dort hat, dann ist es unverantwortlich, stur daran festzuhalten", sagt Wahl-Schwentker.

Zwei Online-Petitionen

Seit vergangenen Freitag können die Gegner der Sperrung in einer Online-Petition (https://www.openpetition.de/petition/online/aufhebung-der-sperrung-der-strasse-waldhof-fuer-sinnvollere-verkehrskonzepte-in-bielefeld) für eine Aufhebung stimmen. Mehr als 4.300 Menschen haben das bis Dienstagmittag bereits getan.

Seit Montagabend gibt es nun auch eine Online-Petition (https://www.openpetition.de/petition/online/aufrechterhaltung-der-sperrung-der-strasse-waldhof-im-versuchsprojekt-altstadt-raum-in-bielefeld?fbclid=IwAR0kCnVSTZ2fHUpBztrEJn9rQlgyh9x6AJajpKf5Go22DyYgaHNDQ9DnpJM) für die Aufrechterhaltung der Waldhof-Sperrung. Dafür gibt es bislang 130 Unterstützer.