FDP würdigt Theo Peters mit Bürgerpreis

Theo Peters (86), Vater der Städtepartnerschaft zwischen Naturns und Schloß Holte-Stukenbrock, hat den FDP-Bürgerpreis erhalten. Das Preisgeld in Höhe von 500 Euro will er für ein Partnerschaftsprojekt einsetzen.

Vater der Städtepartnerschaft zwischen Schloß Holte-Stukenbrock und Naturns in Südtirol setzt sich für Freundschaft ein – Brief an Putin geplant

FDP-Vorsitzender Olaf Pretel und Stellvertreterin Ulla Lehmann würdigten die Verdienste Theo Peters, der vor 56 Jahren die Partnerschaft zwischen den beiden Sportvereinen FC Stukenbrock und SSV Naturns begründete. In dieser langen Verlobungszeit sind sich auch die Städte näher gekommen. Die mündete vergangenes Jahr in eine offizielle Partnerschaft, die im September von einer Delegation in Naturns noch einmal offiziell besiegelt wurde. Dieses Wochenende ist der Gegenbesuch aus Naturns in Schloß Holte-Stukenbrock. Die Partner werden am Freitag im Rathaus empfangen. Ein Kennenlern-Abend folgt in der neuen Mensa der Gesamtschule.