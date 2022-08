FDP: Zurück zu Tempo 100 auf dem OWD

Bielefeld

Tempo 60 in der Nacht auf dem Ostwestfalendamm, um Anwohner stärker vor Verkehrslärm zu schützen – schon vor der entscheidenden Ausschusssitzung am kommenden Donnerstag regt sich politischer Widerstand gegen die Pläne der Stadt. Die FDP lehnt nicht nur das Tempolimit für die Zeit von 22 bis 6 Uhr ab, sie fordert auch, tagsüber von der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern wieder abzurücken. Sie will zurück zu einem generellen Tempo 100.

Von Peter Bollig