Feierabendmarkt blüht auf

Die Reihe der beliebten Feierabendmärkte rund um den Ottberger KuStall wird in diesem Jahr fortgesetzt. Der erste Markt findet am Freitag, 29. April, statt. Die veranstaltende Kulturgemeinschaft möchte das bewährte Angebot zu diesem Frühlingstermin um einen Pflanzenmarkt ergänzen.

Pflanzenmarkt soll das Angebot in Ottbergen ergänzen

„Dazu suchen wir noch Aussteller“, sagt Marktmeisterin Anke Remmeke. „Egal, ob Blumen oder Büsche, Stauden, Gräser oder Kräuter angeboten werden, wir freuen uns auf jeden Interessenten. Wir möchten nicht nur gewerbliche Verkäufer ansprechen, sondern auch ausdrücklich Hobbygärtnern eine Möglichkeit bieten, ihre Staudenableger oder selbst gezogenen Jungpflanzen anzubieten. Tomaten oder Taglilien, Petersilie oder Petunien – wir hoffen auf ein breites Angebot. Die Pflanzen können verkauft oder auch untereinander getauscht werden. Passend dazu sind auch Anbieter von Gartendekorationen aller Art und sonstiger nützlicher und interessanter Artikel rund um das grüne Wohnzimmer herzlich willkommen“, erklärt sie.

Bio-Kräuter- und Pflanzenmarkt

„Da der beliebte Bio-Kräuter- und Pflanzenmarkt in Bevern nicht mehr stattfindet, möchten wir mit unserem Angebot Gartenfreunde nicht nur aus dem Kreis Höxter, sondern auch weit darüber hinaus ansprechen. Wir freuen uns sehr, dass der ‚Marienhof Espede‘ schon zugesagt hat, sein vielfältiges Sortiment bei uns zu präsentieren. Und dieser erste Pflanzenmarkt soll bei entsprechender Nachfrage nur der Auftakt sein. Wir möchten damit ein neues Marktangebot etablieren. Der Pflanzenmarkt soll ab nun jedes Frühjahr stattfinden“, sagt die Marktmeisterin.

„Daneben werden natürlich auch wieder die schon bekannten Aussteller ein breites und hochwertiges Angebot an regionalen Köstlichkeiten anbieten“, ergänzt der Vorsitzende der Kulturgemeinschaft Ottbergen, Arnd Mathias. „Frisches Obst und Gemüse, unverpackte Lebensmittel, frische Backwaren, Eier und Wurst werden genauso zu finden sein wie leckere Säfte, Schorlen und Weine. Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt, von Bratwurst bis Veggie-Teller ist alles vorhanden“, sagt er.

„Schon nachmittags werden wir den traditionellen Maibaum aufstellen, und die Band „Rockingham“, die zu diesem Ereignis bereits mehrfach aufgespielt hat, wird den Abend mit Klassikern aus Rock und Pop begleiten“ macht Josef Ahrens auf ein weiteres Highlight des Tages aufmerksam.

Der Markt startet am Freitag, 29. April, um 17 Uhr. Interessenten, die am Pflanzenmarkt teilnehmen oder den regionalen Lebensmittelmarkt ergänzen möchten, können sich bei Marktmeisterin Anke Remmeke unter a,remmeke@kulturgemeinschaft-ottbergen.de oder der telefonisch unter der Rufnummer 0173/7065329 anmelden. Natürlich wird der Markt in Ottbergen unter den dann gültigen Corona-Schutz-Regeln durchgeführt, ergänzen die Veranstalter.