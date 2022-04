Feierabendmarkt blüht auf

Die Reihe der beliebten Feierabendmärkte rund um den Ottberger KuStall wird in diesem Jahr fortgesetzt. Der erste Markt lädt am Freitag, 29. April, von 16 Uhr an zum Flanieren ein. Die veranstaltende Kulturgemeinschaft ergänzt das bewährte Angebot zu diesem Frühlingstermin um einen Pflanzenmarkt.

„Da der Bio-Kräuter- und Pflanzenmarkt in Bevern nicht mehr stattfindet, möchten wir mit unserem Angebot Gartenfreunde nicht nur aus dem Kreis Höxter, sondern auch darüber hinaus ansprechen. Wir freuen uns sehr, dass der ‚Marienhof Espede‘ schon zugesagt hat, sein vielfältiges Sortiment bei uns zu präsentieren. Kräuter und Gemüse, Stauden und Gräser – alles, was das Gärtnerherz begehrt, ist bei uns zu finden. Darüber hinaus gibt es eine private Tausch- und Kaufbörse und Aussteller mit Angeboten zur Gartengestaltung und -dekoration. Mit diesem Pflanzenmarkt möchten wir ein neues Angebot etablieren. Der Pflanzenmarkt soll ab nun in jedem Frühjahr stattfinden“, kündigt Marktmeisterin Anke Remmeke an.

MEHR ZUM THEMA Kulturgemeinschaft Ottbergen startet mit gemütlichem Markt wieder durch Genuss zum Feierabend

„Daneben werden die Aussteller regionale Köstlichkeiten anbieten“, ergänzt der Vorsitzende der Kulturgemeinschaft Arnd Mathias. „Frisches Obst und Gemüse, Backwaren, Eier und Wurst werden genauso zu finden sein wie Honig, leckere Säfte, Schorlen und Weine. Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt, von Bratwurst bis Veggie-Teller ist alles vorhanden“, sagt er.

„Rund um den traditionellen Maibaum wird das Marktgeschehen am Wiemers-Meyerschen Hof stattfinden, die Band ‚Rockingham‘, wird den Abend mit Klassikern aus Rock und Pop begleiten“, macht Josef Ahrens auf ein weiteres Highlight des Tages aufmerksam.