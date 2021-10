Feierliches Finale

Herbstlibori steuert auf das große Finale zu: Bürgermeister Michael Dreier wird das Abschlusswochenende am Samstagabend um 19.30 Uhr einläuten mit dem Festvortrag der Liborius-Gesellschaft, coronabedingt diesmal in der Historischen Kaiserpfalz.

Prof. Dr. Hans-Walter Stork spricht über das Thema „Er wird Euer Helfer sein – Der Heilige Liborius in der grafischen Kunst“. Die 3G-Regel ist zu beachten.

Besonders festlich sollen am Sonntagmorgen die Feiern im Hohen Dom werden: Um 10 Uhr beginnt das Pontifikalamt zum Fest der Rückführung der Libori-Reliquien 1627, zelebriert von Erzbischof Hans-Josef Becker. Dabei werden traditionell die Reliquien des Heiligen Liborius in der Krypta erhoben und in den Goldenen Schrein eingefügt, der dann in einer Prozession durch den Dom geführt wird und bis zum Nachmittag im Hochchor aufgebahrt bleibt.

Um 16 Uhr werden die Reliquien im Zuge der Liboribruderschafts-Andacht wieder in der Krypta beigesetzt. Sämtliche Feierlichkeiten sind öffentlich. Das gesamte Programm ist online auf www.liborius-gesellschaft.de zu finden.