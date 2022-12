Für Unternehmungslustige gibt es auch in dieser Woche, bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag, in Ostwestfalen-Lippe einiges zu erleben. Unsere Übersicht der größeren Veranstaltungen.

Mehr über Veranstaltungen in Ostwestfalen-Lippe gibt es ständig auf unserer Sonderseite mit vielen Tipps und Hinweisen auf Feiern und Feste aus der ganzen Region.

⭐ Übersicht der Weihnachtsmärkte in der Region ⭐

Vielerorts ist es schon so weit: Es herrscht Weihnachtsstimmung und Glühweinduft hängt in der Luft! In diesem Jahr gibt es in Ostwestfalen-Lippe zahlreiche Weihnachtsmärkte. Hier geht es zur Übersicht der Veranstaltungen.

BIELEFELD

Bis 8. Januar: Zirkus Flic Flac lässt es richtig krachen

Heulende Motoren und wummernde Bässe, atemberaubende Artistik und eine gehörige Portion Witz – mit einem abwechslungsreichen Programm gastiert der Zirkus Flic Flac mit seiner „X-Mas Show“ vom 20. Dezember bis zum 8. Januar in Bielefeld an der Radrennbahn.

Bis 31. Dezember: Veranstaltungen im Spiegelzelt

Flirrende Feenwesen auf Stelzen stolzieren durch den Ravensberger Park und begrüßen die Besucher. Durch verglaste Türen treten sie ein ins Spiegelzelt, in eine Kulisse, die an die großen Zirkusdynastien, an Cabaret und an Zauberkunst und Artistik erinnert.

Bis zum 8. Januar: ⭐ Weihnachtsmärchen Pinocchio im Stadttheater

Gut 50 Vorstellungen des Stücks "Pinocchio" zwischen dem 12. November und dem 8. Januar soll es im Bielefelder Stadttheater geben.

Bis zum 5. März: Die Autonomie der Fotografie

Thomas Ruff und James Welling repräsentieren eine Fotografie, die weit über die einfache Abbildfunktion hinaus geht. Damit befinden sie sich in Bielefeld, dem Ursprungsort der Generativen Fotografie, in bester Gesellschaft.

Zum Wochenmarkt vor den Feiertagen

Über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel werden in diesem Jahr keine Wochenmarkttermine vorverlegt. Allerdings finden die Wochenmärkte an Heiligabend, 24. Dezember, und Silvester, 31. Dezember, nicht bis 13 Uhr, sondern nur bis 12 Uhr statt.

​

KREIS GÜTERSLOH

1. Januar: „Eismän“ im Sennesee

Sich im Auto, zwischen Bäumen oder hinter Handtüchern in Badeklamotten zwängen und dann ab in den eiskalten Sennesee steigen – manch Mutige haben so viel Spaß an dieser Art der Abkühlung, dass sie am Neujahrstag immer wieder kommen.

Bis 23. Dezember: Christkindlmarkt in Wiedenbrück

Der Wiedenbrücker Christkindlmarkt ist der wohl bekannteste Weihnachtsmarkt im Kreis Gütersloh – und sicherlich auch einer der längsten. Mehr als einen Monat lang öffnen die Verkaufsstände täglich ihre Türen. Letzter Öffnungstag ist Freitag, 23. Dezember. Bis dahin ist die Budenstadt auf dem Marktplatz montags bis donnerstags von 14.30 bis 21 Uhr, freitags von 14.30 bis 22 Uhr, samstags von 12 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Am Freitag, 2. Dezember, steht die Altstadt ganz im Zeichen des Sports. Der Startschuss für den 30. Christkindllauf der LG Burg fällt um 19 Uhr auf der Langen Straße in Höhe des Adenauerplatzes.

​

KREIS PADERBORN

31. Dezember: „Traummelodien der Klassik“ in der Paderhalle

Wer das Jahr musikalisch-festlich ausklingen lassen will, ist in der Paderhalle richtig: Dort ist am Silvesterabend das europaweit bekannte Musiktheater Prag und Johann-Strauß-Ballett zu Gast und verspricht „Traummelodien der Klassik“.

Bis 8. Januar: Paderborner Weihnachtszirkus

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr, die etwa 15.000 Besucher begeisterte, geht der Paderborner Weihnachtszirkus in die zweite Runde und verspricht auf dem Großparkplatz am Paderborner Schützenhof wieder ein prachtvolles, weihnachtliches Zirkusspektakel. Teil davon: beeindruckende Motorradstunts in der Stahl-Kugel und spektakuläre Artistik unter der Zirkuskuppel.

Bis zum 28. Dezember: Bad Lippspringer Landjugend lädt zur lebenden Krippe ein

Ein Erfolg geht in Serie: Um die lange Wartezeit bis zum heiligen Abend zu verkürzen, lädt die Landjugend Bad Lippspringe wieder zum Besuch der lebenden Krippe auf dem Hof Rudolphi ein. Die Premiere im Jahr 2021 lockte etwa 2000 Besucher an. Start in diesem Jahr ist an diesem Samstag, 10. Dezember.

Bis 23. Dezember: Roboter-Nikolaus im HNF in Paderborn

Ein Roboter-Nikolaus ist ab Dienstag, 6. Dezember, im Paderborner Heinz-Nixdorf-Museumsforum unterwegs. Er fährt im Foyer des Computermuseums herum, begrüßt die Besucher und informiert über das Leben des heiligen Nikolaus.

Bis 7. Januar: Ausstellung zur Fußball-WM in der Paderborner Stadtbibliothek

Die Paderborner Gruppe von Amnesty International zeigt zur Fußball-WM in Katar die Ausstellung des Künstlers Mohamed Badarne „The Forgotten Team“.

Bis 29. Januar: Sonderausstellung im Kreismuseum Wewelsburg

Das Kreismuseum Wewelsburg zeigt bis zum 29. Januar die Wanderausstellung „Mehr als man kennt – näher als man denkt. Objektgeschichten aus Gedenkstätten in NRW“. Präsentiert werden Objektgeschichten aus den 29 NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorten in Nordrhein-Westfalen.

Bis Ende Juni: Marienaltar aus Naumburger Dom in Paderborn

Das aufklappbare Altarbild des Naumburger Domes wird vom 16. Dezember bis Ende Juni 2023 im Diözesanmuseum Paderborn ausgestellt. Das Altarretabel ist eines der derzeit meistdiskutierten Projekte im Umgang mit Denkmälern.

⭐ Weihnachtsmärchen

Die Aufforderung „Niemals aufgeben, niemals kapitulieren“ durchzieht leitmotivartig „Peterchens Mondfahrt – Mission Käferbein“, das Stück für Kinder ab sechs Jahre.

​

KREIS HERFORD

21. Dezember: VHS und Jugendzentrum in Löhne nehmen am Kurzfilmtag teil

Der 21. Dezember ist nicht nur der kürzeste Tag des Jahres, sondern seit zehn Jahren in Deutschland auch der Kurzfilmtag. Landauf, landab sind an diesem Tag öffentliche Einrichtungen, Vereine, Unternehmen, Privatpersonen und natürlich Kinos sind dabei, wenn ein breites Publikum den Kurzfilm in all seinen Facetten feiert. Zum ersten Mal in diesem Jahr dabei sind zwei Löhner Einrichtungen: Die VHS und die Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Löhne zeigen am und um den 21. Dezember Kurzfilme.

23. Dezember: Lesung unter Schafen

Am Freitag, 23. Dezember, werden sich die Schafe der Schäferei Stücke in Löhne vermutlich ein wenig wie Ochs und Esel in der heiligen Nacht in Bethlehem fühlen. Fremde werden zu ihnen in den Stall kommen, aber nicht, um das Jesuskind zu bestaunen.

Bis zum 23. Dezember: Zwerg Nase sorgt in Löhne für Ärger

Ein fleißiger Weihnachtsmann, ein couragiertes Ölkännchen und ein Bösewicht – mehr Zutaten braucht es nicht für ein rundum gelungenes Adventsmärchen. Andreas Förster vom Puppentheater der Villa Mühlenbach hat jetzt die Premiere des Stücks „Die Geschenkemaschine“ als One-Man-Show präsentiert.

Im Advent: Weihnachtliches Bünde

Das „Weihnachtliche Bünde“ geht weiter: Mit verschiedenen Aktionen will „Handel Bünde“, der Zusammenschluss der Kaufleute in der Innenstadt, die Adventszeit bereichern. Bis zum Frohen Fest sind noch verschiedene Programmpunkte geplant.

Bis 8. Januar: Adventsausstellung

Die traditionelle Adventsausstellung soll vom 27. November bis einschließlich zum 8. Januar an jedem Sonntag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Region anlocken. Und angesichts des riesigen Angebots und der Schönheit aller zum Verkauf stehenden Gegenstände können die Organisatoren durchaus mit einem Ansturm rechnen.

​

KREIS HÖXTER

23. Dezember: „Flexx“ sorgt in Steinheim für „Schöne Bescherung“

Die „Schöne Bescherung“, das Party-Original in der Stadthalle Steinheim, ist zurück aus der Corona-Pause.

23. Dezember: Weihnachtsspiel in Beverungen endet mit Verlosung

Zum Ende des Jahres steht noch ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender von Beverungen Marketing e.V. an. Einen Tag vor Heiligabend werden ab 18 Uhr auf dem Rathausplatz die Gewinne des diesjährigen Weihnachtsspiels verlost.

24. Dezember: Weihnachtssingen in Warburg

„Es ist für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns eine große Freud“: Das ist das erste bekannte Weihnachtslied zum Mitsingen an Heiligabend auf dem Warburger Neustadtmarktplatz. Dorthin lädt die Erd-Charta-Ideenwerktstatt (ECI) Warburg am Samstag, 24. Dezember, vormittags um 11 Uhr die Hansestädter zum Singen von Weihnachtsliedern ein, die wohl jeder kennt und mag.

Krippe in Willebadessen erzählt Weihnachtsgeschichte

Die Wandelkrippe in der St.-Vitus-Kirche Willebadessen erzählt vom 1. Advent bis Lichtmess (2. Februar 2023) die biblische Geschichte. Jede Woche zeigt die Krippe eine andere Szene.

​

KREIS LIPPE

25. Dezember: Quempassingen in Lemgo

Am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, um 6 Uhr wird in der Kirche St. Marien das traditionelle Quempassingen stattfinden. Vom Dunkel ins Licht der aufgehenden Sonne wird der Gottesdienst mit viel Musik die Besucher führen. Höhepunkt wird das Quempassingen (lateinisch) aus vier Ecken gegen Ende sein. Am 1. Weihnachtstag beginnt das Ansingen der Chöre um 5.15 Uhr. Noten können bei Bedarf vorher im Gemeindebüro abgeholt werden.

Das Wetter in NRW

Weiße Weihnachten wird es in Nordrhein-Westfalen auch in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht geben. An Heiligabend - also am Samstag - werde es wechselnd bewölkt sein und immer mal wieder schauerartigen Regen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Essen mit.