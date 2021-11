Feinkost für Gourmets in ganz Deutschland

Süße Cremes mit Prosecco, Eierlikör und Sahne oder Maracuja-Schoko-Creme mit Champagner: Bereits beim Nachsprechen läuft dem Leser das Wasser im Mund zusammen. Rund 100 handgemachte Feinkostprodukte bietet die Hövelhofer Firma Lucullus Feinkost Salmen unter eigenem Namen an und beliefert deutschlandweit Gourmets.

Bei Lucullus Salmen in Hövelhof werden kulinarische Spezialitäten in Handarbeit hergestellt

Dazu zählen Fruchtaufstriche und Marmeladen, Gelees, Brotaufstriche und Dips, Grillsaucen sowie ein breites Sortiment an Senf-Spezialitäten. „Wir sind kein Industriebetrieb, sondern eine Manufaktur“, erläutert Geschäftsführerin Barbara Bonke und nennt den wesentlichen Unterschied: „Wir kochen in kleinen Mengen von Hand, verwenden nur erstklassige Zutaten und entwickeln unsere Rezepturen selbst.“ Für die Qualität der Spezialitäten sorgen ausgebildete Köche aus Gastronomie und Hotellerie, die ihre Kreationen in Handarbeit zubereiten.

„Wir sind mit unseren 20 Mitarbeitern wie eine große Familie. Ein großer Teil der Belegschaft stammt aus Hövelhof, einige sind seit mehr als 20 Jahren im Unternehmen.“, ergänzt Bonke, die den Betrieb in nächster Generation nach ihren Eltern Josef und Martha Salmen weiterführt. Beide hatten Lucullus Feinkost 1986 zunächst in der Schützenstraße gestartet und 1996 in die Otto-Hahn-Straße verlagert und erweitert.

Der Philosophie treu geblieben

Viel hat sich seitdem getan, doch noch immer ist man der Philosophie treu geblieben: „Wir möchten unseren Kunden ein Geschmackserlebnis bieten“, verdeutlicht Martha Salmen, die weiterhin für die Finanzbuchhaltung im Unternehmen verantwortlich zeichnet. Lucullus Salmen liefert deutschlandweit ausschließlich an den Feinkost-Fachhandel. Eine Ausnahme ist Hövelhof, wo die Produkte auch bei der Bäckerei Jüde, im Raiffeisenmarkt und im E-Center Lüning erhältlich sind.

Neuerdings setzt das Unternehmen auf pfiffige Namen und kreative Etiketten. Projektleiterin Inka Matthäus nennt als Beispiel die herzhaften Brotaufstriche „Beste Freunde“, die Fruchtaufstriche „Frohnatur“ und „Schätzchen“ und die süßen Cremes mit dem Namen „Dolce Vita“.

Aktuell wird das beliebte Weihnachtssortiment unter dem Motto „Glanz und Gloria“ in der Lucullus-Feinkostküche hergestellt. Speziell zur Weihnachtszeit stattet Lucullus Firmen mit Präsenten für Belegschaft und Geschäftspartner aus – individuell mit Geschenkverpackungen, persönlichem Gruß oder auch mit personalisiertem Etikett.