Feinkost soll Urlaubsfeeling wecken

Für Ana Leves und Isabel Silva erfüllt sich an diesem Samstag ein großer Wunsch: Die Freundinnen eröffnen an der Niederbecksener Straße 13 ihren Laden „Sabores de Portugal“ mit portugiesischen Lebensmitteln. Alle Speisen werden aus der Heimat der Betreiberinnen importiert.

Zu den Spezialitäten zählen unter anderem Bacalhau, getrockneter Kabeljau, Limonaden, Weine oder Gebäck.

Vor acht Jahren ist Ana Leves (39) nach Deutschland ausgewandert, Isabel Silva (56) vor drei Jahren. Bei der Arbeit im Herz- und Diabeteszentrum (HDZ) haben sich die Frauen kennengelernt und Freundschaft geschlossen. Die Idee, zusammen einen portugiesischen Feinkostladen zu eröffnen, kam ihnen bei einem Mittagessen in der Cafeteria. Fünf Monate ist das inzwischen her. Nun fiebern die Inhaberinnen der Eröffnung ihres ersten eigenen Geschäftes „Sabores de Portugal“ entgegen. An diesem Samstag eröffnen sie den Laden in der Niederbecksener Straße 13 neben der Pizzeria „La Piccola“. Zur Eröffnung gibt es Kaffee und landestypisches Fingerfood zum Probieren.