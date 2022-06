Feldkamp erhält Professur an Bielefelder Fakultät

Mit Univ.-Prof. Dr. med. Joachim Feldkamp, Direktor der Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Endokrinologie, Diabetologie, Infektiologie am Klinikum Bielefeld-Mitte erhält der nächste Chefarzt des Klinikums Bielefeld eine W3-Professur am Uniklinikum OWL für den Fachbereich Endokrinologie.

Chefarzt mit Professur an Uniklinikum OWL

Prof. Feldkamp ist nach den Professoren Martin Rudwaleit, Holger Sudhoff und Christoph Stellbrink nun der vierte Lehrstuhlinhaber des Klinikums Bielefeld. Er erhielt jetzt seine Ernennungsurkunde aus den Händen vom Rektor der Universität Bielefeld, Prof. Dr. Gerhard Sagerer und der Dekanin der Medizinischen Fakultät, Prof. Claudia Hornberg.

„Wir freuen uns sehr über diese Berufung“, sagt der Geschäftsführer des Klinikums, Michael Ackermann. „Der Wissenschaftscampus am Klinikum Bielefeld nimmt konkrete Formen an. Auch für unsere Patienten werden die Ergebnisse von Wissenschaft und Forschung eine weitere Verbesserung der Behandlungsqualität mit sich bringen“, so Michael Ackermann weiter.

Seit 2002 ist Prof. Feldkamp Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Endokrinologie, Diabetologie, Infektiologie am Klinikum Bielefeld - Mitte. Von 2007 bis 2014 war er Ärztlicher Direktor für die 3 Standorte des Klinikums.