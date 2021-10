„Felgenverbieger“ sollen verschwinden

In der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Spenge am heutigen Donnerstag wird auch eine Anregung von zwei Spenger ADFC-Mitgliedern behandelt, bei der es um sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geht.

Veraltete Fahrradständer wie hier am BBZ Lenzinghausen sollten ausgetauscht werden, meint der ADFC.

Die beiden ADFC-Mitglieder Ralph Schmidt und Werner Brand haben sich Anfang September die vorhandenen Fahrradabstellmöglichkeiten im Stadtgebiet an Stellen mit Publikumsverkehr angesehen und dabei festgestellt, dass für Räder überwiegend immer noch veraltete Versionen – im Radlerjargon gern „Felgenverbieger“ genannt – vorhanden sind. „Diese Abstellmöglichkeiten können nicht nur zu Beschädigungen an den Fahrrädern führen, sie sind außerdem auch nicht diebstahlsicher und befinden sich oft in einem bedauernswerten Zustand“, sagen die beiden.