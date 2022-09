Fell spiegelt den Gesundheitszustand

Vanessa Gröne eröffnet am 1. Oktober den Hundesalon „Pfoten fein“ in Schloß Holte-Stukenbrock Kirchplatz

Schloß Holte-Stukenbrock

Mit einem Hundesalon macht sich Vanessa Gröne am Samstag, 1. Oktober, am Holter Kirchplatz 14 selbstständig. An diesem Tag können Interessierte sie von 10 bis 18 Uhr beim Tag der offenen Tür besuchen und sich über ihre Leistungen informieren. Danach sind Termine nur nach Vereinbarung möglich.

Von Monika Schönfeldund