Fensterbank-Lieblinge vom Flößweg

Sein Ziel: Die Gärtnerei, die nun den Namen „Ecuagenera Europa GmbH“ trägt, soll unter anderem mit Nachzuchten der tropischen und filigranen Pflanzen den europäischen Markt erobern. „Wir haben Orchideen, Anthurien und Philodendron in vielen Farben und Formen“, freut sich Portilla. Davon können sich Besucherinnen und Besucher von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. September (an den ersten beiden Tagen jeweils von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr), ein eigenes Bild machen. „Wir gehören zu den Top 3 Orchideengärtnereien in Europa und erwarten Besucher aus aller Welt“, fügt Lutz Röllke (62) hinzu, der nach dem Verkauf an Portilla in der Gärtnerei weiter arbeitet. Der Verkauf der Gärtnerei im vergangenen Jahr, die er 1992 eröffnet habe, sei im nicht leicht gefallen, doch er wisse sie bei Portilla in guten Händen. Die gute Zusammenarbeit zwischen Neu- und Exbesitzer habe dafür gesorgt, dass das Unternehmen die Pandemie gut überstanden habe. „Unsere Qualität an Orchideen und tropischen Raritäten hat die Menschen überzeugt, die nicht in den Urlaub fahren konnten und in die Ausstattung der eigenen vier Wände investiert haben“, so 62-jährige Gärtnermeister.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar