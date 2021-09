„Fenstermusik“ zum Genießen

Minikonzert-Premiere mit Claudia Onnebrink und Anna Maria Pfotenhauer in Börninghausen

Preußisch Oldendorf

Wanderer, Radfahrer und Jogger werden am Wochenende verwundert auf das Banner geschaut haben, dass an dem kleinen weißen Haus auf dem Balkenkamp aus dem oberen Fenster baumelte. „Fenstermusik“ am Sonntag wurde dort angekündigt. Pünktlich um 15 Uhr lösten Claudia Onnebrink und Anna Maria Pfotenhauer das musikalische Rätsel auf.

Von Silke Birkemeyer