Ferienbetreuung 2022: Jeden Tag ein Angebot

Seit vielen Jahren bieten die Vereine und Gruppen in Stemwede nun schon umfangreiche Ferienangebote an.

Seit 2014 führt der Verein für Jugend, Freizeit und Kultur in Stemwede (JFK Stemwede) zusätzlich eine umfassende Tagesbetreuung während der Ferien durch. Eltern haben die Möglichkeit arbeiten zu gehen und dabei das Kind ganztägig unterzubringen. Auch 2022 bietet der JFK Stemwede wieder die Möglichkeit der Ferienbetreuung. Und das weiterhin zu einem fairen Preis.

Im Life House gibt es an jedem Tag der Oster-, Sommer- und Herbstferien für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren eine gesicherte Betreuung von 7.30 bis 16 Uhr. Geboten werden in der Ferienbetreuung neben einem täglich wechselnden pädagogischen Angebot und Mahlzeiten auch immer viel Zeit für situative Aktionen, spontanes Freispiel oder Gemeinschaftserlebnisse.

In der ersten drei Ferienwochen im Sommer ist es jedoch nur möglich, je eine komplette Betreuungswoche zu buchen, da das Life House zusätzlich eine Betreuung für die drei Offenen Ganztage in Stemwede durchführt. In der 5. Ferienwoche gibt es wieder das beliebte Zeltlager am Life House – dieses Mal mit dem Thema „Weltraum“.

Eine Anmeldung zu der Betreuung ist unter dem Portal www.unser-ferienprogramm.de/stemwede möglich. Dort können ganz einfach die Betreuungstage gebucht und auch bezahlt werden. Jeder Betreuungstag ist einzeln buchbar, bis auf die ersten drei Wochen der Sommerferien und dem Zeltlager. Im Preis von 12 Euro pro Tag sind neben der Betreuung auch ein gemeinsames Frühstück, ein Mittagessen sowie Mineralwasser enthalten.

Bei Fragen können sich Interessierte an das Life House unter 05773-991401 oder aber team@life-house.de wenden.