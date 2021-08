Ferienspiele werden zum Hotspot

Sieben Kinder einer Freizeit in Bielefeld mit Corona-Virus infiziert – 87 in Kontakt-Quarantäne – Verfahren gegen Mutter

Bielefeld

Die Ferienspiele des Bielefelder Jugendrings rund um das Haus Neuland in Sennestadt haben sich zu einem Corona-Hotspot entwickelt. Weil eine Mutter, die bereits am Freitag, 30. Juli, positiv auf das Corona-Virus getestet worden war, ihr Kind am Montag, 2. August, dennoch zu den Ferienspielen geschickt hatte, sind inzwischen sieben der insgesamt 74 teilnehmenden Kinder an Covid-19 erkrankt.

Von Uta Jostwerner