Fertigstellung bis zur Hausmesse ist das Ziel

Finaler Innenausbau bei Nolte Küchen in Löhne hat begonnen

Pünktlich zur Hausmesse in fünf Wochen müssen die Räumlichkeiten des neuen Nolte-Forums vorzeigbar sein. In einem Rundgang über die Baustelle gewährt Geschäftsführer Eckhard Wefing einen ersten Einblick in die neu gestaltete Repräsentationsfläche des Familienunternehmens.