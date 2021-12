„Fest der Feste“ mal ganz anders

„Bitte noch eine Runde“, ruft die siebenjährige Mia und schaut ihre Mutter mit großen Augen an. Die Albaxerin lächelt zurück – und kauft natürlich gerne einen weiteren Chip beim Kinderkarussell, es ist doch Heiligabend. Auch das Ordnungsamt ist am letzten Tag des Höxteraner Weihnachtsmarktes vor Ort.

„Es lauft alles friedlich ab, die Leute halten sich an die 2G-Regel", bestätigt ein Mitarbeiter. Zufrieden ist ebenso Marcus Notz aus Uslar – mit seiner Mandelbrennerei war er zum ersten Mal auf dem weihnachtlich geschmückten Marktplatz dabei. Für ihn also eine Premiere. „Eigentlich ist Höxter für mich ja kein unbekanntes Pflaster, denn ich bin regelmäßig beim Huxori-Stadtfest als Aussteller vertreten. Aber in der Weihnachtszeit auf dem Marktplatz mehrere Wochen lang täglich von 11 bis 19 Uhr in der Bude zu stehen, das war dann schon neu. Aber die Kunden waren alle sehr freundlich, es gab zudem viele nette Gespräche."