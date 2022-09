Fest mit erfrischenden Begegnungen

Schloß Holte-Stukenbrock

Am Eingang der St.-Heinrich-Kirche drehen Kinder auf Einrädern und Rollern flotte Runden, das Glücksrad am Stand der Messdiener wird stetig in Beschlag genommen, vor dem Gemeindehaus führen Besucher angeregte Gespräche. Das bunte Treiben rund um das Sender Gotteshaus lockte trotz zahlreicher Konkurrenzveranstaltungen und wechselhaftem Wetter am Sonntag zahlreiche Gäste an.

Von Uschi Mickley