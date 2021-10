Fest zum Biergartensaison-Ende

„Balla Balla am Ölbachstrand“ und Eismann Gianni Burighel in Schloß Holte-Stukenbrock bedanken sich bei Gästen

Schloß Holte-Stukenbrock

Mit einem kleinen Fest feiert der Biergarten „Balla Balla am Ölbachstrand“ am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Oktober, jeweils ab 13 Uhr den Abschluss der Biergartensaison. Hartwig Stenglein, Inhaber der Balla-Balla-Bar auf der gegenüberliegenden Seite der Bahnhofstraße, will sich damit bei seinen Gästen, den Nachbarn und der Stadt für zwei Jahre Biergartensaison bedanken.

Von Monika Schönfeld