Feste weiter vor unsicherer Zukunft

Viel geredet, viel geplant, viel ausgefallen: Dieses einfache Resümee hat Wilm Pollmann (57) aus dem Führungskreis der Warburger Hanse für die Arbeit der Werbegemeinschaft in den Jahren 2020 und 2021 gezogen. 86 Warburger Firmen gehören ihr an.

Die Werbeschilder am Stadteingang, die die Hanse im Frühjahr hatte aufstellen lassen, sind mittlerweile beliebte Werbeträger für die Firmen

Die Corona-Krise habe nicht nur dem Einzelhandel, sondern auch der Werbegemeinschaft schwer zugesetzt. Publikumswirksame Veranstaltungen in der Innenstadt waren in weiten Teilen unmöglich, berichtete Pollmann während der Jahreshauptversammlung. Das Treffen fand am Dienstag im Hotel Zeitgeist statt.