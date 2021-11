Festgenommener streitet die Tat ab

Schüsse An der None in Herford – 60-Jähriger Vlothoer in Haft

Herford

Nach den Schüssen auf einen 50-Jährigen am Samstagabend auf offener Straße An der None hat ein Haftrichter den in Vlotho festgenommenen Tatverdächtigen (60) am Sonntag in Untersuchungshaft geschickt.

Von Bernd Bexte