Festliche Stimmung in Heepen

Bielefeld

Der Name ist neu, die Hütten auf dem Amtsplatz auch, doch die Stimmung soll so einladend werden wie früher: Heeper Advent, so lautet der neue Titel des früheren Weihnachts- und Märchenmarktes Heepen, den die Interessen- und Werbegemeinschaft (WIG) für das zweite Adventswochenende organisiert hat.