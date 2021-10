Festnahmen nach Wohnmobil-Diebstahl in Paderborn

Die Polizei vermeldet nach Wohnmobil-Diebstählen im Kreis Paderborn einen ersten Fahndungserfolg. In der Nacht zu Donnerstag nahm die Hannoveraner Polizei zwei Tatverdächtige fest und stellte einen gestohlenen Camper sicher. Und in derselben Nacht kam es zu einem erneuten Wohnmobil-Diebstahl am Schleswiger Weg in Paderborn.

Nach dem Diebstahl eines Wohnmobils in Delbrück am Freitag vergangenen Woche schlugen Kriminelle in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auch an der Dessauer Straße in Paderborn zu. Auf einem Firmenparkplatz stand ein neuwertiger Knaus-Camper am Firmengebäude und war mit einem Kabel an eine Außensteckdose angeschlossen. Am Mittwochmorgen hing die Steckdose herausgerissen an der Wand. Das Wohnmobil war weg. Der Besitzer alarmierte die Polizei. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug wurde eingeleitet.

Am Mittwoch entdeckte eine Streife der Hannoveraner Autobahnpolizei das entwendete Wohnmobil gegen 21.10 Uhr am Autobahnkreuz Hannover-Buchholz. Die Polizisten folgten dem Fahrzeug auf der A2 in Richtung Berlin und zogen weitere Einsatzkräfte sowie einen Polizeihubschrauber hinzu. Polizisten aus Hannover und Braunschweig gelang es schließlich, das Wohnmobil an der Raststätte „Zweidorfer Holz“ zu stoppen und die zwei Insassen als Tatverdächtige festzunehmen. Das Wohnmobil wurde sichergestellt. Die beiden mutmaßlichen Diebe wurden noch am Donnerstagmorgen von Paderborner Polizisten übernommen und ins Gewahrsam nach Paderborn gebracht. Die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet. Im Laufe des Tages soll über das weitere Verfahren entschieden werden.

Weiterer Diebstahl

Während die Ermittlungen in diesem Fall laufen, kam es in der Nacht zu Donnerstag am Schleswiger Weg zum Diebstahl eines weiteren Wohnmobils (eineinhalb Jahre alt, Typ „Roller-Team Livingstone Duo Advance CIV1“). Der anthrazit-farbene Fiat-Kastenwagen mit PB-Kennzeichen hatte auf einem Privatgrundstück nahe des Bayernwegs gestanden. Laut erster Hinweise ist die Tat nach 1.30 Uhr verübt worden. Das über sechs Meter lange Wohnmobil hat rote Streifen an den Seiten. Auch nach diesem Diebstahl läuft die Fahndung.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 zu melden.