Festnahmen und ein verletzter Polizist

Bilanz nach den Demos am Freitag in Bielefeld

Bielefeld

Bei den Kundgebungen gegen eine Impfpflicht und die Corona-Maßnahmen am Freitagabend in Bielefeld kam es in drei Fällen zu Widerstand gegen die Ordnungskräfte, wie Polizeisprecherin Sonja Rehmert mitteilt.

Von Hendrik Uffmann